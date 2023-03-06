Belediyelerin yaraları sarılıyor

Depremde zarar gören kamu binaları da onarılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile temas halinde Türkiye'deki bin 391 belediyenin koordinasyonunu sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), depremzede belediyeler için de kolları sıvadı. TBB tarafından bölgeye; 8 iş makinesi, 20 hafif ticari hizmet aracı, 180 ofis mobilyası, 26 teknolojik ekipman, 90 yaşam konteyneri, 216 tır insani yardım malzemesi ile 900 adet çöp konteyneri hibe edildi. Hizmet binası tamamen yıkılan Elbistan Belediyesi'nde eksiklikler gideriliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, destekler ile Elbistan Belediyesi'nin tüm birimleriyle hizmet vermeye başladığı bilgisini paylaştı. Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının bölgede seferber olduğunu dile getirdi.