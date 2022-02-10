Benesta Acıbadem’de ön satış başladı

DÜNYANIN en büyük müteahhitleri arasında 115'inci sırada bulunan ve 9 ülkede 80 taahhüt projesi inşa eden Esta Construction
, Türkiye
'de 'Benesta' markasıyla gayrimenkul projelerine imza atıyor. İstanbul Beyoğlu
projesini tamamlayan Benesta, şimdi de Benesta Acıbadem projesinin ön satışına başlıyor. Ön satışa 99 daire ile başlanacak olan projede, toplam 550 daire yer alıyor. Projenin kaba inşaatının yüzde 40'ı da tamamlanmış durumda. Esta, projenin 41 bin 570 metrekarelik arsasını 2017'de Toplu Konut İdaresi
'nin (TOKİ) düzenlediği gelir paylaşımı modelli ihale ile almıştı. Şirket, 1 milyar 242 milyon 500 bin lira toplam gelir ve 472 milyon 150 bin lira idare payı ile en yüksek teklifi vermişti. Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, "200 dönümlük Gata Ormanı'nın yanı başında doğanın içinde yaşam sunuyoruz" dedi. Projede 2+1'lerin fiyatları 6.5 milyon liradan başlıyor.