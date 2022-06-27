Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinden bu yana tüm dünyada olumsuz gelişmelerin yaşandığı petrol piyasası düşme eğilimi gösterdikçe indirim beklentisi doğuyor. Bu noktada 27 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. Araç sahiplerinin yakın mercek altına aldığı konu hakkında bugün benzine zam geldi mi, indirim var mı? soruları da gündemden düşmüyor. Motorin ve benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar il bazlı sorgulanmaya başladı. İşte, son dakika mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…