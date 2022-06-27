Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinden bu yana tüm dünyada olumsuz gelişmelerin yaşandığı petrol piyasası düşme eğilimi gösterdikçe indirim beklentisi doğuyor. Bu noktada 27 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. Araç sahiplerinin yakın mercek altına aldığı konu hakkında bugün benzine zam geldi mi, indirim var mı? soruları da gündemden düşmüyor. Motorin ve benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar il bazlı sorgulanmaya başladı. İşte, son dakika mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…
BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI? I SON DAKİKA
Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.
İşte 27 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?
Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.
İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.