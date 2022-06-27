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Giriş Tarihi: 27.6.2022 07:21 Son Güncelleme: 27.6.2022 07:23

Benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar: Yeni mazot ve benzin fiyatları ile 27 Haziran 2022 bugün motorine benzine zam var mı?

Benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar: Yeni mazot ve benzin fiyatları ile 27 Haziran 2022 bugün motorine benzine zam var mı?

Mazot ve benzin fiyatı 2022 güncel durumu araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatı üzerinde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatları için indirim beklentisini doğurmuştu. Benzine gelen peş peşe indirim ardından her gün yanıt arayan sorular haftanın ilk gününde de sorgulanmaya başladı: 27 Haziran 2022 bugün motorine ya da benzine zam var mı, indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları sorgulanırken tüm dünya genelinde grafikte yaşanan dalgalanmalar hareketli bir zemine neden oluyor. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, akaryakıt son durum ile benzin fiyatı güncel İstanbul, Ankara, İzmir…

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinden bu yana tüm dünyada olumsuz gelişmelerin yaşandığı petrol piyasası düşme eğilimi gösterdikçe indirim beklentisi doğuyor. Bu noktada 27 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. Araç sahiplerinin yakın mercek altına aldığı konu hakkında bugün benzine zam geldi mi, indirim var mı? soruları da gündemden düşmüyor. Motorin ve benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar il bazlı sorgulanmaya başladı. İşte, son dakika mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI? I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.

İşte 27 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

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Benzin fiyatı 2022 güncel rakamlar: Yeni mazot ve benzin fiyatları ile 27 Haziran 2022 bugün motorine benzine zam var mı?
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