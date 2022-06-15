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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:58

BENZİN FİYATI GÜNCEL: 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL?

BENZİN FİYATI GÜNCEL: 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL?

Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların takibinde yer almaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere benzine indirim mi geldi sorusuna yanıt ararken LPG, mazot, motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatı grafiği araç sahipleri tarafından önemli olurken “15 Haziran 2022 Bugün Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL?” sorusu da yanıt buldu. İşte benzin fiyatı güncel durum bilgisi.

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı güncel rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim mi geldi, ne kadar oldu sorusuna yanıt arayan araç sahipleri aynı zamanda LPG, mazot, motorin fiyatlarını da öğrenmek istiyor. Gelen son dakika haberine göre; benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor. Peki; 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL? İşte benzin fiyatı güncel rakamlar.

BENZİNE İNDİRİM! SON DAKİKA

Son dakika gelen bilgisine göre benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

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BENZİN FİYATI GÜNCEL: 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL?
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