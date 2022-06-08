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Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:52 Son Güncelleme: 8.6.2022 12:52

Benzin fiyatı zammı ile güncel liste: 8 Haziran mazot zammı sonrası akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar 2022?

Benzin fiyatı zammı ile güncel liste: 8 Haziran mazot zammı sonrası akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar 2022?

Benzin fiyatı dün gece uygulanan zam sonrası yeniden araç sahiplerinin gündem konusu haline geldi. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artışa geçen benzin fiyatları 2022 yılının başından bu yana 10 TL’nin üzerinde bir artış yaşadı. Dünya çapında etkisini hissettiren bu durum, araç sahiplerinin anbean benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL gibi sorularla araştırma yapmasına sebep oluyor. Ayrıca “bir depo kaç liraya dolar?” sorusu zamların ardından sık sık yanıt arıyor. Peki, 8 Haziran mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte son zam sonrası İzmir, Ankara, İstanbul’da benzinin litre fiyatı…

Benzin fiyatı zamlı listesi, bugün aracına yakıt almayı düşünen vatandaşların gündem konusu oldu. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte benzin fiyatları hakkında incelemeler hızlanırken, brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı. Vatandaşlar anlık durumu takip etmek adına 8 Haziran mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar soruları da yanıt arıyor. İşte benzin litre fiyatı ve zamlı fiyatlar…

BENZİN FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 8 HAZİRAN 2022

İşte dün gece (7 Haziran) uygulanan akaryakıt zammının ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da geçerli olan mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları listesi.

BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İşte Türkiye'den güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL

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Benzin fiyatı zammı ile güncel liste: 8 Haziran mazot zammı sonrası akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar 2022?
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