Benzin fiyatı zamlı listesi, bugün aracına yakıt almayı düşünen vatandaşların gündem konusu oldu. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte benzin fiyatları hakkında incelemeler hızlanırken, brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı. Vatandaşlar anlık durumu takip etmek adına 8 Haziran mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar soruları da yanıt arıyor. İşte benzin litre fiyatı ve zamlı fiyatlar…

BENZİN FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 8 HAZİRAN 2022

İşte dün gece (7 Haziran) uygulanan akaryakıt zammının ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da geçerli olan mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları listesi.