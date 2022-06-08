Benzin fiyatı zamlı listesi, bugün aracına yakıt almayı düşünen vatandaşların gündem konusu oldu. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte benzin fiyatları hakkında incelemeler hızlanırken, brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı. Vatandaşlar anlık durumu takip etmek adına 8 Haziran mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar soruları da yanıt arıyor. İşte benzin litre fiyatı ve zamlı fiyatlar…
İşte dün gece (7 Haziran) uygulanan akaryakıt zammının ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da geçerli olan mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları listesi.
BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA
8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL
ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL