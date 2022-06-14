Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için indirim bekleniyor. Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde son dönemde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleriyle değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da sürekli değişiyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,97 TL indirim bekleniyor. Benzin indirimi sonrası akaryakıt firmaları pompa fiyatları için güncelleme yapacak.
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin ve motorin pompa fiyatları...
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Ankara'da benzin litre fiyatı 28,57 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 28,02 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?
İzmir'de benzin litre fiyatı 28,58 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 28,01 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.