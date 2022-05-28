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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:10

Benzin fiyatı- motorin güncel son durum: 28 Mayıs 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine zam mı geldi?

Benzin fiyatı- motorin güncel son durum: 28 Mayıs 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine zam mı geldi?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatı üzerindeki son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Pompaya yansıyan fiyatlar sonrası araç sahiplerinin merak ettiği 'benzine zam geldi mi, indirim var mı?' soruları bugün de yanıt buldu. Petrol piyasasındaki dalgalanmayla motorin ve benzin fiyatı da doğrudan etkiliyor. İstanbul'da benzinin litresi 25.01 TL olurken İzmir ve Ankara'da da değişiklik oldu. Peki 28 Mayıs 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İzmir, Ankara ve İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte, benzin akaryakıt fiyatları son durum...

İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde benzin fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Hemen hemen her gün fiyat listesine bakılırken istasyon duraklarına gelinmeden önce benzine zammı geldi, benzin fiyatı ne kadar kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 28 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı? İşte Benzin fiyatı- motorin güncel son durum bilgisi

SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için yeni zam geldi. Akaryakıt firmaları pompa fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre benzin litre fiyatı 0,70 TL, motorin fiyatları ise 0,97 TL arttı.

ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,54 TL

İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL

İSTANBUL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,45 TL

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Benzin fiyatı- motorin güncel son durum: 28 Mayıs 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine zam mı geldi?
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