Benzin fiyatı- motorin güncel son durum: 28 Mayıs 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine zam mı geldi?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde benzin fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Hemen hemen her gün fiyat listesine bakılırken istasyon duraklarına gelinmeden önce benzine zammı geldi, benzin fiyatı ne kadar kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 28 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı? İşte Benzin fiyatı- motorin güncel son durum bilgisi