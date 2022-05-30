Benzine zam – indirim haberleri araç sahipleri tarafından son dakika takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan artış, indirim beklentisine girilen akaryakıt fiyatlarında olumsuz gelişmeler yaşattı. Bu noktada "30 Mayıs LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, düşecek mi?" soruları bugün de gündemdeki yerini aldı. Araç sahiplerinin en çok sorduğu sorular arasında "benzine zam geldi mi, indirim var mı?" soruları yeri alıyor. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ne kadar oldu? İşte mazot ve benzin fiyatı güncel liste…