Benzine zam – indirim haberleri araç sahipleri tarafından son dakika takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan artış, indirim beklentisine girilen akaryakıt fiyatlarında olumsuz gelişmeler yaşattı. Bu noktada "30 Mayıs LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, düşecek mi?" soruları bugün de gündemdeki yerini aldı. Araç sahiplerinin en çok sorduğu sorular arasında "benzine zam geldi mi, indirim var mı?" soruları yeri alıyor. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ne kadar oldu? İşte mazot ve benzin fiyatı güncel liste…
MAZOT VE BENZİNE ZAM – İNDİRİM HABERLERİ I SON DAKİKA
Benzin ve motorinde yeni fiyat artışları yaşandı. Buna göre brent petroldeki dalgalanma zam olarak geri döndü. Benzinin litre fiyatına 0.70; mazot fiyatlarına 0.97 TL artış yapıldı. İşte son rakamlar…
MAZOT VE BENZİN FİYATI İZMİR 30 MAYIS
İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL
MAZOT VE BENZİN FİYATI İSTANBUL 30 MAYIS
İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,45 TL
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?
Bir süredir 107-109 dolar seviyesinde ilerleyen brent petrol varil fiyatı yükselişe geçti. Rusya Ukrayna geriliminin bitmemesi fiyatlardaki yükselişi tetikliyor. Bu noktada son olarak brent petrol fiyatı 114 dolar olarak kaydedildi.
Yaşanan gerilim ve diplomatik görüşmelerin yanı sıra ABD seyahat sezonunun açılması artan talebi beraberinde getirdi. Buna göre 30 Mayıs (bugün) itibarıyla başlayan ve Eylül ayına kadar devam edecek seyahat sezonu fiyatlarda tehlike arz ediyor.