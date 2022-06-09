BENZİN VE MOTORİN ZAM- İNDİRİM SON DURUM: 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para?

Benzin fiyatı zammı ile ilgili son dakika haberleri günün ilk ışıklarından itibaren gündeme geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de değişiyor. Peki 9 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL? İşte 9 Haziran 2022 fiyat listesi ile il il liste…