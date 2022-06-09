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Giriş Tarihi: 9.6.2022 07:15 Son Güncelleme: 9.6.2022 07:16

BENZİN VE MOTORİN ZAM- İNDİRİM SON DURUM: 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para?

BENZİN VE MOTORİN ZAM- İNDİRİM SON DURUM: 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para?

Dolar ve brent petrolün yükselişe geçmesi benzin fiyatı son dakika hareketliliğini de beraberinde getiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları güncel rakamlar halinde duyuruldu. Bu doğrultuda anlık durumu takip etmek isteyenler 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç TL’ye dolar sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatları son dakika

Benzin fiyatı zammı ile ilgili son dakika haberleri günün ilk ışıklarından itibaren gündeme geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de değişiyor. Peki 9 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL? İşte 9 Haziran 2022 fiyat listesi ile il il liste…

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 9 HAZİRAN 2022

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İşte Türkiye'den güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL

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BENZİN VE MOTORİN ZAM- İNDİRİM SON DURUM: 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para?
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