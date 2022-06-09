BENZİN VE MOTORİN ZAM- İNDİRİM SON DURUM: 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para?

Benzin fiyatı zammı ile ilgili son dakika haberleri günün ilk ışıklarından itibaren gündeme geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de değişiyor. Peki 9 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL? İşte 9 Haziran 2022 fiyat listesi ile il il liste…
İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;
8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;
Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.
İşte Türkiye'den güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL