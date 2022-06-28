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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:40

Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022: Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?

Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022: Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?

Güncel benzin fiyatları 28 Haziran Salı günü de araştırma konusu oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik doğrultusunda akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı da değişkenlik gösterebiliyor. Başta araç sahipleri olmak üzere vatandaşlar “Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum.

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik kapsamında benzin fiyatları da merak edilmeye başlandı. Başta araç sahipleri olmak üzere vatandaşlar güncel ve anlık olarak "Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatının 110 dolar seviyesinde ilerlediği biliniyor. İşte Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI? I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.

İşte 28 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

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Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022: Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?
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