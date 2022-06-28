Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022: Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik kapsamında benzin fiyatları da merak edilmeye başlandı. Başta araç sahipleri olmak üzere vatandaşlar güncel ve anlık olarak "Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatının 110 dolar seviyesinde ilerlediği biliniyor. İşte Benzin fiyatları güncel 28 Haziran 2022.