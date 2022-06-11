Benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemin başında gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna Savaşı ile enerji emtialarında artan oynaklık motorin ve benzin litre fiyatı başta olmak üzere yakıt olarak kullanılan petrol ürünlerinde artışlara neden oluyor. Motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleri en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar da petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da buna bağlı olarak sürekli değişiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...