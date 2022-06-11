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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin, LPG ve motorin fiyatları yeniden güncellendi: Petrol fiyatları artışı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatı 11 Haziran bugün ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Giriş Tarihi: 11.6.2022 11:17 Son Güncelleme: 11.6.2022 13:40

Benzin, LPG ve motorin fiyatları yeniden güncellendi: Petrol fiyatları artışı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatı 11 Haziran bugün ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları

Benzin, LPG ve motorin fiyatları yeniden güncellendi: Petrol fiyatları artışı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatı 11 Haziran bugün ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları

Motorin, LPG ve benzin fiyatı yeni zam sonrası yeniden belirlendi. Bayiler benzin ve motorin fiyatları için yeniden güncellemeye gitti.Rusya Ukrayna Savaşı sonrası arz endişelerinin artması ile petrolde oynaklığın artarak devam etmesi ve Fed'in sıkı para politikası adımları nedeniyle yükselen dolar endeksi motorin, LPG ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için belirleyici oluyor. Araç sahipleri günlük olarak 'Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar kaç TL' sorusuna cevap arıyor. İşte benzin ve motorin zammı sonrası il il yeni akaryakıt pompa fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemin başında gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna Savaşı ile enerji emtialarında artan oynaklık motorin ve benzin litre fiyatı başta olmak üzere yakıt olarak kullanılan petrol ürünlerinde artışlara neden oluyor. Motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleri en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar da petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da buna bağlı olarak sürekli değişiyor. Brent petrol son olarak 120 dolar bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

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Benzin, LPG ve motorin fiyatları yeniden güncellendi: Petrol fiyatları artışı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatı 11 Haziran bugün ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
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