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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
Giriş Tarihi: 11.7.2022 07:05

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt piyasalarında indirim üstüne indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatı sonrası mazot fiyatlarında da 2,10 TL indirim yapıldı. Brent petrol piyasasındaki düşüşle beraber akaryakıt piyasalarında da gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Motorin, mazot ve benzin fiyatı özellikle de araç sahiplerinin gündeminde. İşte 11 Temmuz 2022 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin, mazot fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gün içerisinde çokça kez gündeme geliyor. Akaryakıt piyasalarındaki fiyat güncellemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak benzin fiyatında 96 kuruşluk zam, brent petroldeki düşüşle iptal olmuştu. Peki, akaryakıt piyasasında son durum ne? İşte 11 Temmuz 2022 motorin ve benzin fiyatı...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

Son Dakika: Motorine indirim geliyor! Litresi ne kadar olacak? | Video

PETROL DÜŞTÜ BENZİN FİYAT GÜNCELLEMESİ İPTAL OLDU

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.

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Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
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