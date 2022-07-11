Petrol piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin, mazot fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gün içerisinde çokça kez gündeme geliyor. Akaryakıt piyasalarındaki fiyat güncellemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak benzin fiyatında 96 kuruşluk zam, brent petroldeki düşüşle iptal olmuştu. Peki, akaryakıt piyasasında son durum ne? İşte 11 Temmuz 2022 motorin ve benzin fiyatı...
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ
Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.
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İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.