Petrol piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin, mazot fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gün içerisinde çokça kez gündeme geliyor. Akaryakıt piyasalarındaki fiyat güncellemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak benzin fiyatında 96 kuruşluk zam, brent petroldeki düşüşle iptal olmuştu. Peki, akaryakıt piyasasında son durum ne? İşte 11 Temmuz 2022 motorin ve benzin fiyatı...