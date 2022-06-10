Motorin ve benzin fiyatı zam haberleriyle son dönemde gündeme geliyor. Brent petrol piyasasındaki yükselişten etkilenerek zamlanan akaryakıt fiyatları özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ise "10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları il il değişkenlik gösteriyor. İşte motorin ve benzin fiyatı ile zam haberleri son durum...

Petrol piyasalarındaki hareketlilik devam ederken motorin ve benzin fiyatı da gündemdeki yerini aldı. Son olarak Motorine yapılan zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için "10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...