Petrol piyasalarındaki hareketlilik devam ederken motorin ve benzin fiyatı da gündemdeki yerini aldı. Son olarak Motorine yapılan zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için "10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...
İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;
8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL
10 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.
Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.