LPG, motorin ve benzin fiyatı üzerinde uygulanan zam ve indirim haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle araç sahipleri akaryakıt piyasasındaki son durumu incelemek üzere gün içerisinde çokça kez "22 Haziran 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak bilindiği üzere 15 Haziran gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruş indirim yapılmıştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri...