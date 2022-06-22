LPG, motorin ve benzin fiyatı üzerinde uygulanan zam ve indirim haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle araç sahipleri akaryakıt piyasasındaki son durumu incelemek üzere gün içerisinde çokça kez "22 Haziran 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak bilindiği üzere 15 Haziran gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruş indirim yapılmıştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri...
AKARYAKIT İNDİRİM BEKLENTİSİ I SON DAKİKA
Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petroldeki ciddi değer kaybediş bu hafta içinde indirim beklentisini doğurdu.
FED faiz kararı sonrası 113 dolar altına inen brent petrolün akaryakıt indirim beklentisi kapsamında benzin ve mazot fiyatına yansıması bekleniyor.
İşte 22 Haziran mazot ve benzin fiyatı güncel durum…
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL