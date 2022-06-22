Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Benzin - motorin - LPG fiyatı son durum: 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:25 Son Güncelleme: 22.6.2022 07:25

Benzin - motorin - LPG fiyatı son durum: 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Benzin - motorin - LPG fiyatı son durum: 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

LPG, Motorin, benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da direkt olarak yansırken araç sahipleri ise “22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir il il fiyatlarda değişiklik olur vatandaşlar yaşadıkları illerde akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi? İşte konuya dair tüm detaylar...

LPG, motorin ve benzin fiyatı üzerinde uygulanan zam ve indirim haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle araç sahipleri akaryakıt piyasasındaki son durumu incelemek üzere gün içerisinde çokça kez "22 Haziran 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak bilindiği üzere 15 Haziran gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruş indirim yapılmıştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri...

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT İNDİRİM BEKLENTİSİ I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petroldeki ciddi değer kaybediş bu hafta içinde indirim beklentisini doğurdu.

FED faiz kararı sonrası 113 dolar altına inen brent petrolün akaryakıt indirim beklentisi kapsamında benzin ve mazot fiyatına yansıması bekleniyor.

İşte 22 Haziran mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar, kaç TL?

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar, kaç TL?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar, kaç TL?

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

Benzin fiyatı ne kadar? Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu! 21 Haziran 2022 Benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Benzin - motorin - LPG fiyatı son durum: 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA