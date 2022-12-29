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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:20 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:21

Benzin türlerine etanol harmanlama oranı 2023'te yüzde 2 olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranının yüzde 2 olduğunu açıkladı.

AA
Benzin türlerine etanol harmanlama oranı 2023’te yüzde 2 olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2023 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içinde teslim edilen benzin türlerinin toplamında harmanlanacak yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol oranı 2023 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran daha önce yüzde 3 olarak uygulanıyordu.

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Benzin türlerine etanol harmanlama oranı 2023'te yüzde 2 olacak
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