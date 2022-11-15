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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: İndirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte il il yeni akaryakıt pompa fiyatları
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:40

Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: İndirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte il il yeni akaryakıt pompa fiyatları

Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: İndirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte il il yeni akaryakıt pompa fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için petrol doğrudan belirleyici oluyor. Brent petrol için yaşanan gerileme sonrası akaryakıt indirimi geldi. Yeni indirim bugünden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il yeni akaryakıt pompa fiyatları...

Motorin fiyatları için yeni indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları son dönemde daha çok petrol fiyatları ile şekilleniyor. Bunun nedeni Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi sonrası döviz kurlarındaki oynaklığın azalması olarak görülüyor.

MAZOT FİYATI İÇİN 1,56 TL İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları için düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA ETKİLİ OLUYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Dolar Endeksi 3 ayın en düşük seviyesi olan 106,08'e kadar geriledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

SIFIR VAKA POLİTİKASINDAKİ YUMUŞAMA DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI

İstanbul 22,68 TL
Ankara 22,84 TL
İzmir 22,83 TL

MAZOT FİYATI

İstanbul 24,79 TL
Ankara 24,92 TL
İzmir 24,94 TL

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Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: İndirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte il il yeni akaryakıt pompa fiyatları
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