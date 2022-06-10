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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 07:27

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorin ve benzin fiyatı zam haberleriyle son dönemde gündeme geliyor. Brent petrol piyasasındaki yükselişten etkilenerek zamlanan akaryakıt fiyatları özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ise "10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları il il değişkenlik gösteriyor. İşte motorin ve benzin fiyatı ile zam haberleri son durum...

Petrol piyasalarındaki hareketlilik devam ederken motorin ve benzin fiyatı da gündemdeki yerini aldı. Son olarak Motorine yapılan zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için "10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 10 HAZİRAN 2022

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,92 TL

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,92 TL

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

10 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu.

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

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Benzin ve motorin fiyatı brent petrolün etkisinde! 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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