Benzin ve motorinde dev indirim

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim bekleniyor. İndirim sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18.62, motorinin fiyatı ise 24.5 liraya inecek. Son indirimle birlikte 23 Haziran'da 27.26 TL olan benzindeki indirim yüzde 31.6'ya ulaşacak. Aynı tarihten bu yana motorindeki düşüş ise yüzde 18.3 olacak.Son indirimle birlikte benzin fiyatları 19 Mart'tan bu yana, motorin fiyatları ise 1 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyecek. Akaryakıtta son indirimlerin ardından 60 litrelik bir deponun dolum maliyeti bin 207 liradan 1 bin 117 liraya gerileyecek. 60 litrelik deponun dolum maliyeti 23 Haziran'da bin 635 liraya çıkmıştı. 8 Haziran'da 116 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dün itibarıyla 95 dolara geriledi.Öte yandan G7 maliye bakanları sanal ortamda yaptıkları toplantıda Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdular. Rusya'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen bu karara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Zahawi, "Putin'in bu savaşı petrol ihracatı ile fonlama kapasitesini azaltacağız" diye konuştu. G7 toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.