Benzin ve motorine indirim

Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. 2 Eylül Cuma gece yarısı motorine ortalama 2 TL, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarında indirim gelmesi bekleniyor. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanmıştı. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapılmıştı. İstanbul'da ortalama olarak 21.15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar gerilemişti. Motorinin litresi ise 26.90 TL'ydi. Yeni indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 24.90 TL'ye, benzinin ise 18.75 TL'ye inecek.