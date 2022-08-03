Bera Holding ilk çeyrekte kârını yüzde 377 artırdı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden olan BERA ve bağlı grup şirketleri karlılık, istihdam ve yatırımlara dair stratejik eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2022 yılına iyi bir başlangıç yapan Bera Holding, dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99.8 artırarak 1 milyar 681 milyon 267 bin 855 TL'ye çıkardı. Şirketin dönem faaliyet karı önceki döneme göre yüzde 322 oranında artarak 365 milyon 794 bin 354 TL'ye, dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 377 oranında artarak 351 milyon 739 bin 106 TL'ye çıktı. Aynı dönemdeki FAVÖK kar marjı ise yüzde 23.69 olarak gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "2020'de kararlaştırılan ve 2021, 2022 yıllarında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti, kur farkıyla birlikte dikkate alındığında 5 milyon lira gibi tutarla minimal düzeyde tutulmuş, toplam kredi yükünde dikkate değer bir artış yaşanmamıştır. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur. Grup şirketlerimiz nezdinde yapmakta olduğumuz önemli yatırımların ışığında ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına anlamlı katkı sunmaya devam edeceğiz" denildi.BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını yerli üretimle karşılamak adına önemli bir yatırımı devreye sokma kararı alındı. Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'a alınan Konya Kağıt, yatırımcısına da ciddi kâr ettirdi. Halka arz fiyatı olan 6.95 TL ile açılış yapan KONKA hissesi bu sürede 24.94 TL'lik değere ulaşarak yatırımcısına yüzde 258 kâr sağladı. Türkiye de ki iki rulman fabrikasından biri olan Anadolu Rulman A.Ş. de sektördeki pazar payını sürekli artırarak yurtdışı pazarlarda da hızlı bir büyüme elde etti. 24 farklı ülkede 28 distribütöre ulaşan Anadolu Rulman A.Ş., ülke sanayisine katkı vermeye devam ediyor. Grubun savunma sanayindeki öncü şirketi MPG Makine A.Ş. tarafından üretilecek olan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38 milyon 500 bin euro tutarındaki '8*8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' kapsamındaki araçların imalatı takvimine uygun olarak devam ediliyor.şirketlerinden Bera Turizm A.Ş. bünyesinde Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan beş yıldızlı sahil oteli Bera Alanya, yapılan tadilat ve yenilenen yüzü ile 29 Nisan'da sezonu açarak misafir kabulüne başladı. Golda Gıda AŞ, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı hızlandırmak amacıyla yürürlüğe alınan, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkânı sunan, 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı (YYS) almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.