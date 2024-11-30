Bereketli toprakları gençler ekip biçiyor

INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in moderatörlüğünde düzenlenen "Tarımda Genç Girişimciler" panelinde, tarım sektöründe gençlerin rolüne ışık tutuldu. Panele, Tarım Orman Gençlik Konseyi Adana temsilcisi Nihan Işık , Isparta temsilcisi Nagihan Ersan ve Manisa temsilcisi Cavit Çağlar Çankaya katıldı. Panelistler, gençlerin tarım sektöründe fark yaratabileceği alnları ve geleceğe yönelik projelerini paylaştı. Katılımcılar, genç çiftçilerin tarımın geleceğinde kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.Adana'da doğup büyüyen ve çiftçi bir ailesinden gelen Nihan Işık, tarıma olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Çukurova Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği eğitimi aldım. Ne olursa olsun başka şehre ya da ülkeye gitmeyi hiç düşünmedim. Bereketli toprakların diyarı Çukurova'da başarılı olmayı hedefledim. Biz gençlik olarak tarımı iyi bir tarafa doğru götürmeye kararlıyız. Elbette birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz. Sosyal yaşam çok sınırlı, köyümüzde yaşıtım genç yok." Nihan Işık, kent ile kırsal arasında daha güçlü bir bağ kurmayı ve kırsalda istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sözleşmeli tarım modeline dikkat çekerek, "Bu modelle emeğin karşılığını alacağımız bir döneme geçmiş bulunuyoruz" dedi.Ailesi 1960'lı yıllardan bu yana elma üretimi yapan Nagihan Ersan, tarımı aldığı eğitimle desteklediğini vurguladı. Tarımın kârsız bir sektör olduğu görüşüne katılmadığını söyleyen Ersan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım için kâr marjı kalmadı, bitti demek doğru değil. Doğru üretim ve süreç yönetimi yparsanız tarım oldukça kârlı bir sektör. Bakanlıkla iş birliği yaparak bahçeleri ayırmaya, büyütmeye çalışıyoruz." Ersan, genç çiftçilerin sorunlarını iletebilecekleri platformların büyümesinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, tarımda daha verimli bir büyüme sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Ersan, ihtiyaç duydukları her an Tarım Bakanı'na telefonla ulaştıklarını dile getirdi.Manisa'da dört nesildir hayvancılık ve kuru üzüm üretimi yapan bir aileden gelen Cavit Çağlar Çankaya da organik üretime odaklandığını ve katma değerli ürünler üretildiğini belirtti. Tarım sektörü doğru yönetildiğinde kârlı bir alan olduğunu dile getiren Çankaya, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçi para kazanmıyor diye bir şey yok. Eğer doğru yapılırsa, tarım hem verimli hem de kârlı bir sektör. Ancak bu sabır meselesi. Gençlerin bu alana yönelmesi gerek. benim arkadaşlarım hep 50 yaş üstü." Çankaya, Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin çözüm odaklı yapısına dikkat ederek, "Biz fayda peşinde koşan bir yapıyız" diye konuştu.