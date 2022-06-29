Bergama Millet Bahçesi ihalesi tamam!

HANGİ FİRMA NE KADAR TEKLİF VERDİ

Projeye verilen teklifler ise şöyle: Özkoç Petrol Ürenleri İnşaat 106 milyon 969 bin (çok düşük olduğu için elendi), Çağlar Yol Yapısan ve Tic A.Ş 153 milyon 823 bin TL (sınır değerinin altında kaldı), İşsan İnşaat LTD.ŞTİ.+Mete Altyapı İnş. A.Ş 167 milyon 167 bin 167 TL, Zireve Petrol A.Ş 192 milyon 192 bin 192 TL, Özsoy İnşaat 193 milyon 353 bin TL, İlkelim İnşaat 199 milyon 990 bin TL, Gurmesan Gıda 255 milyon TL.

500 GÜNDE TAMAMLANACAK

Donatı alanlarıyla birlikte 63 bin 50 metrekare alanda yapılacak Millet Bahçesi projesi ihalesini alan firma, yer teslimi yapıldıktan sonra 500 gün içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz aylarda projenin planları askıya çıkmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi plana askı süresinde itiraz etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir'in yaptığı itirazı reddetmişti. TOKİ projenin ihalesine geçtiğimiz Ağustos ayında çıkmış ancak ihale alanında dükkanları olan esnaf mağdur olduklarını ileri sürerek ihaleyi yargıya taşımıştı. Esnafın açmış olduğu davalar sonucunda İzmir 2. ve 5. İdare Mahkemeleri, üç ayrı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararlardan dolayı yer teslimi gerçekleşmemişti. Yer tesliminin ihale şartnamesindeki süre içerisinde yapılamaması nedeniyle TOKİ ihaleyi iptal etmek zorunda kalmıştı.