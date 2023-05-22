Bernotti 79 Markası “2023’teki Hedefimiz Türkiye’de En Az 30 İlde Franchise”

Bernotti 79, müşterilerine sunduğu yenilikçi ve işlevsel tasarımlarıyla dikkat çeken bir marka haline geldi. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde adını duyuran marka, modaya yön veren özgün tasarımlarıyla farkını ortaya koyuyor. Bu başarısıyla birlikte marka, franchise sistemini kullanarak hizmet ağını genişletme kararı aldı.

Bernotti 79'ün kurucusu Bertan Can, franchise hizmetiyle ilgili olarak şunları söylüyor: "Bernotti 79 olarak, Türkiye'nin tamamına kaliteli hizmetlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Franchise sistemi, bu hedefimize ulaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. 2023 sonuna kadar en az 30 ilde franchise hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bu sayede markamızın ismini daha da geniş kitlelere duyurmayı ve ürünlerimizin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyoruz."

Franchise sistemi, markaların kendi iş modelini ve marka değerini bağımsız yatırımcılar aracılığıyla geniş bir coğrafi alana yaymasını sağlayan önemli bir pazarlama stratejisidir. Bu sistem sayesinde markalar, yerel işletmelerin gücünden faydalanarak daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve büyüme potansiyelini artırabilir.

Bernotti 79'un franchise hizmetiyle ilgili ayrıntıları belirlemek üzere çalışmalarının sürdüğünü belirten Bertan Can, yatırımcıların belirlenen koşullar doğrultusunda markayla birlikte hareket etme şansı elde edeceğini ifade ediyor. Bertan Can, bu iş birliklerinin hem marka hem de yatırımcılar için kazan-kazan bir durum yaratacağını vurguluyor.

Bernotti 79'un franchise sistemiyle Türkiye genelindeki farklı bölgelere ulaşmayı hedeflediğini belirten Can, "Franchise hizmetiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı planlıyoruz. İzmir başta olmak üzere pek çok ilde büyük bir müşteri kitlesi oluşturduk. Ancak hedefimiz, markamızın erişimini genişletmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Bu nedenle Türkiye'nin farklı bölgelerinde franchise işbirlikleri yaparak müşterilerimizin taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Özellikle moda bilincinin arttığı, erkek giyimin önem kazandığı illerde markamızı daha fazla temsil etmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarına devam ediyor.

Bertan Can, uluslararası franchise çalışmaları hakkında şunları söylüyor: "Bernotti 79 olarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde de var olmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarda markamızı ve kaliteli tasarımlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmak istiyoruz. Bu nedenle Almanya, Amerika ve benzeri ülkelerde franchise fırsatları yaratmayı düşünüyoruz. Böylece moda dünyasının küresel çapta şekillenmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Bernotti 79'ün Türkiye'de ve dünya genelindeki franchise hedeflerinin yanı sıra, markanın sadık müşteri tabanını daha da genişletmeyi ve yenilikçi tasarımlarını moda dünyasında öncü bir şekilde sunmayı sürdüreceği de belirtilmektedir. Bertan Can, markanın vizyonu ve misyonu doğrultusunda hareket ederek Bernotti 79'ü uluslararası bir erkek giyim markası haline getirmek için kararlı olduklarını ifade ediyor.

Bernotti 79'ün 2023 sonuna kadar Türkiye genelinde en az 30 ilde franchise hizmeti vermeyi planladığı, markanın kurucusu Bertan Can tarafından doğrulandı. Bu hamle, markanın büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve Bernotti 79'un kaliteli ve estetik tasarımlarını daha geniş bir kitleyle buluşturma amacını yansıtıyor. Ayrıca, markanın uluslararası pazara açılmayı hedeflediği ve Almanya, Amerika gibi ülkelerde de franchise fırsatları yaratmayı düşündüğü belirtiliyor. Bernotti 79, uluslararası pazarda da marka değerini artırarak moda dünyasının küresel çapta şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"İlandır"