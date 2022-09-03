BES fonları enflasyonun üzerinde kazandırıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, emeklilik yatırım fonlarının orta ve uzun vadede TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Benli, sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğunu vurgulayarak, "BES'te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 2022 yıl başından itibaren ise BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi 26 Ağustos itibarıyla yüzde 34 civarında. Yaklaşık 8 aylık dönemde, özellikle hisse senedi ağırlıklı emeklilik fonları yılbaşından bu yana yüzde 74'e yakın getiri sağladı" dedi.26 Ağustos itibarıyla BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 civarında gerçekleştiğini anlatan Benli, "Geçen yılın aynı dönemine göre hisse senedi ağırlıklı fonların getirisi ise yüzde 120'yi aştı" diye konuştu.