Beş yılda 100 bin yatırımcı

Uzun vadeli ve yeni girişimlere yatırım yapmak isteyenler yıllardır dünyada nitelikli yatırımcı olarak Girişim Sermayesi Yatırım fonlarına para aktarıyor. Alternatif yatırım fonları pazarı Türkiye'de geçmişi 10 yıl gibi kısa süre olmasına rağmen, son yıllarda hızla büyüdü. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) pazarının büyüklüğü, temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 283.5 milyar TL'ye ulaştı. SPK verilerine göre, 33 portföy yönetim şirketi (PYŞ) tarafından ihracı onaylanmış 165 GYF, 46 PYŞ tarafından ihraç edilmiş 287 GSYF varBu fonlara yatırım yapmak ve ulaşmak çok da kolay değildi. Ancak finansın her alanında olduğu gibi alternatif yatırım fonlarında da dijitalleşmenin ilkleri geliyor. Fonmap adı verilen uygulama ile Türkiye'de şirketlere ve büyük ölçekli gayrimenkullere yönelik yatırımların tabana yayılması amaçlanıyor. Bireysel yatırımcılar da geleceğin unicorn'larına, AVM'lerine, otellerine ve hatta tarihi çarşılara yatırımcı olabiliyor.Fonmap uygulamasının hedefi de oldukça iddialı. Halihazırda 10 binlere bile varmamış olan yatırımcı sayısını beş yıl içinde 100 bine çıkarmak. Uygulamanın aslında hem Türkiye'de hem de dünyadakilerden en önemli farkı uzun vadeyi istenilen sürede kısaya çekebilmek. Geleneksel olarak GYF ve GSYF'ler 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan fonlar. Fonun süresi dolmadan yatırımcıların fondan çıkış yapmaları veya paylarını başka yatırımcılara devretmeleri ise çok zor. Fonmap de pay devri özelliği de devreye alınacak. Yani ikincil piyasa işlemleri de mümkün olacak. Henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Fonmap kullanıcıları portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap'teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece henüz süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka Fonmap kullanıcıları alarak portföylerine ekleyebilecek. Bu özellik aynı zamanda ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.Fonmap üzerinden GSYF katılım paylarını alan yatırımcılar, geleceğin unicorn'larına ortak olabiliyor. Fintek alanında hızlı büyüyen şirketlerden Colendi'ye yatırım yapan Colendi GSYF, Fonmap uygulamasındaki fonlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında, aralarında Migros ve Citi gibi devlerin de bulunduğu yatırımcılardan 65 milyon dolar yatırım alan ve Ticaret Bakanlığı'nın Turcorn programındaki Colendi, 700 milyon dolar değerlemeyle sene sonunda unicorn olmaya en yakın adaylardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Nisan ayında 20 milyon dolar yatırım alan İkas'a da yine Fonmap uygulamasından ortak olunabiliyor.