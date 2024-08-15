Beş yılda 12 milyar metreküplük gaz depolanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini artırarak arz güvenliğini daha da güçlü hale getireceklerini belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğalgazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz" dedi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Bayraktar, "2003'te Mavi Akım Projesi'ni, 2018'de Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini pekiştiren TANAP'ı (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) devreye aldık. Bu hattan Türkiye'ye taşınan toplam doğalgaz miktarı 28.5 milyar metreküp oldu. 2016'da Cumhurbaşkanımızın huzurunda Türk Akımı Anlaşması'nı imza altına aldık. 2020 yılının başından itibaren artık Karadeniz'in altından direkt olarak Rusya'dan doğalgaz temin etmeye başladık. Bu hattan da ülkemize bugüne kadar yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandı" diye konuştu.Silivri'de 4.6 milyar, Tuz Gölü'nde 1.2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5.8 metreküp doğalgaz depolama kapasitesi bulunduğunu anlatan Bayraktar, Türkiye'nin LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alma kapasitesini de 8 yılda 5 kat artırdığını söyledi.Uzun vadeli projeler ve gaz anlaşmaları ile dengeli bir tedarik portföyü oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, "En son 2 hafta önce Türkmenistan'daydık. Türkmen gazının, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ile stratejik bir çerçeve anlaşma imza ettik. Bu kapsamda BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdık. ABD ziyaretimiz kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya vardık. Cezayir'le LNG anlaşmamızı 2027 sonuna uzattık" dedi.BAYRAKTAR, BOTAŞ'ın kuruluşundan bu yana geçen 50 yılda uzunluğu 3 bin 382 kilometreyi bulan boru hatlarıyla yaklaşık 14.5 milyar varil petrol taşındığını da bildirdi. BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdulvahit Fidan da kurumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda, enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azimle hayata geçirdiğini söyledi.Türkiye'nin özellikle dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın stratejisiyle hayata geçirdiği atılımlar ve keşifler istatistiklere de olumlu yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış ham petrol ve doğalgaz çıkarımını gösteren endeks haziranda 147.8 olarak kayda geçti. Geçen yılın haziran ayında bu rakam 115.7'ydi.