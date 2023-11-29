BESA Holding YKB Salih Bezci: Ankara her zaman en iyi yatırım bölgesi oldu

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Salih Bezci, Ankara'nın hemen her sektörde her zaman en iyi yatırım bölgelerinden biri olduğunu, kentin potansiyellerini kullanarak gelecekte de bu özelliğini koruyacağını bildirdi.

Aynı zamanda Ankara Ticaret Odası'nda 18 yıl yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Mimar Salih Bezci, Ankara'nın değerine değer katmak için Dünyada ve Avrupa'da birçok ödüllü projeye imza atığını, çalışmalarının tamamının karşılığını almanın onurunu yaşadıklarına kaydetti. Bezci açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bürokrasinin kalbinin attığı Ankara'nın, konumu nedeniyle avantajlı bir bölgede bulunmaktadır. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine, organize sanayi bölgelerine, ticaret merkezlerine sahip olan Ankara'nın sağlıklı büyümesinin Türkiye'nin özellikle de Anadolu'nun büyümesi anlamına geldiğinin altını çizdi. Ankara'ya yatırım yapan kesinlikle pişman olmaz. 50 yıldır Başkent için çalışan, her santimetrekaresini bilen, toplum dokusunu en ince ayrıntısına kadar tanıyan biri olarak, Ankaralıların 'Salih abisi' olarak, Ankara her zaman en karlı yatırım bölgelerinden biri olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Özellikle pandemi ile birlikte inşaat sektörünün durgun bir süreç içerisine girmesi yüzünden konut sektöründe şu anda bazı sıkıntılar yaşanıyor, bunu aşmak için hem hükümetin hem de özel sektörün çözüm odaklı çalışmaları var. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaklaşık 1 milyon kişi Başkent'e göç ederek yerleşti. Bu nedenle oluşan konut açığını hızlı bir şekilde gidermek için çok detaylı projeler üretmemiz gerekiyor. Son faiz artırımı ile birlikte normalleşme sürecinin hızlanacağını düşünüyorum. İnşaat sektörünün önündeki en büyük engellerden biri olan kredi sorunu kısa orta vadede çözülecektir. Bu durum yeni arsa üretimlerine, yeni projelerin başlangıçlarına yön verecek. Faiz oranlarının yüzde 40'a yükseltilmesi kur ve enflasyonun düşmesi, bizler için son derece önemli olan ithal girdi mallarında düşüş olmasıyla piyasaların dengeye oturması açısından oldukça önemli bir karar."

Mimar Salih Bezci, Başkent özel sektörünün 2024 yılı için umut dolu olduğunu; pandemi, deprem ve ülkenin coğrafi konumu nedeniyle yaşadığı olumsuzlukların giderilmesi, güçlü yerel yönetimler ile Ankara ve Türkiye'nin yeni ve çok daha büyük bir büyüme trendi içerisine gireceğini ifade etti.

Bezci, "Yarım asırdır olduğu gibi Besa Holding olarak, doğma büyüme Ankaralı bir iş adamı olarak ülkemize ve Başkentimize yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceğimizi ve yeni birçok projeye de imza atacağımızı duyurmak istiyorum" diye konuştu.