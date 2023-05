Besa Holding Yönetim kurulu başkan yardımcısı Efe Bezci: Konutta şu an trend "güvenli" olsun ve "kazandırsın"

Gayrimenkul sektöründe gelinen son noktayı bize özetleyebilir misiniz?

Konutta tüm ezberler bozuluyor

Güven ilk sırada; sade olsun, kaliteli olsun anlayışı hakim. Projenin görselliğinden öte; temeli, kullanılan beton, demir vs. malzeme araştırılıyor. Son Kahramanmaraş merkezli deprem insanları o kadar çok etkiledi ki; binam güvenli olsun diğerleri detay düşüncesindeler. Bu şu an için zirvede bir düşünce ancak, depremin etkilerinin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz ve bu anlayışın önümüzdeki yıllarda da sürmesini bekliyoruz. 2023 konut sektöründe yepyeni bir milat olacak artık konut üretenlerin malzemeden çalma, hile vs. gibi şansları yok. Olumsuzluklara kimse göz yumamaz, sektöre ciddi bir disiplin gelecek.

Soru: Firmanıza talepte değişiklik var mı?

Kaliteden taviz vermeyen firmalara talep, her zamankinden çok daha fazla.

BESA Holding 50 yılı aşkın süredir sektör deneyimi, oluşturduğu şehirler, modern mimari, kaliteli yaşam alanları ile çalışmalarının meyvesini topluyor.

Sektörde zaten var olan stok azlığı talep fazlalığı deprem sonrası Ankara'ya yaşanan ciddi göç ki bu göçün oranı yüzde 10'ları aşmış durumda... Ankara'ya depremden etkilenen 11 ilden 500 binin üzerinde kişinin yerleştiği varsayılıyor aynı zamanda İstanbul gibi deprem olasılığı olan bölgelerden de Ankara'ya yoğun bir talep var. Bu aşamada konu stoğunu artırmak, ihtiyacı karşılayabilmek için oldukça yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kent İncek projemiz bu açığın kapatılmasında önemli bir rol oynayacak. Yeni projelerimiz de yolda. Özellikle Ballıkuyumcu'daki BESA Ankara projemizde çalışmalarımızı hızlandırdık.

Soru: Konut maliyetlerinde artış devam ediyor mu?

TÜİK verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 72,37 arttı. Bizim gibi özellikle ithal ürün kullanan, hatta ithal ürün oranı yüzde 70'leri aşan firmalar için inşaat maliyetleri çok daha artmış durumda. En büyük sıkıntı ise önümüzü net bir şekilde göremiyor olmak. Bu yükseliş artış nereye kadar gidecek kestiremiyoruz. Çünkü global bir kriz söz konusu... Türkiye belki de bu krizden güçlü ekonomi yönetimi ile en az etkilenen ülke. Ancak bu yetmiyor dışarıdan hem ürün tedarikinde zorlanıyoruz, hem de çok yüksek bedeller ödüyoruz. Bu maliyet yurt içinde üretim yapan firmalara da yansıyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası yeni demografik yapı, Ankara'nin durumu ve binaların güçlendirilmesi ile ilgili neler söylersiniz?

1999 Marmara depremi sonrası Türkiye'de inşaat sektöründe bir milat olmuş eski düzen binalar sağlam temel, güçlü beton sistemleri ile daha güvenilir hale getirilmişti. Ancak gelinen noktada görülen o ki özellikle 20 yaş ve üstü binaların mutlaka yeniden elden gecirilmesi acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Elbette bu binalarda oturanlar için ciddi masraf olacaktır ama bir can her şeyden önemli. Bunun için gerekirse bir fon oluşturulabilir. Kahramanmaraş depremi sonrası depremden etkilenen 11 ilden yurt geneline özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Bursa gibi merkezlere çok ciddi göç oldu. Önümüzdeki günlerde daha da net göreceğimiz gibi demografik yapı gözle görülür şekilde değişecek. Bundan en fazla etkilenen illerin başında Ankara gelecek. Çünkü Ankara hem deprem güvenliği hem altyapısı, eğitim merkezleri, sanayisi, Anadolu'nun ticaret merkezi olması nedeniyle çok önemli bir lokasyon. Depremden etkilenen kişiler de bunun farkında. Bu zamana kadar en az 500.000 kişi Başkent'e yerleştiği söyleniyor. Yeni yerleşimler kentin dinamiğine artı yön verecek, bu nedenle hepimiz bu bilinçle çalışmalarımızı revize etmeliyiz.

Soru Kent Incek projenizden bahseder misiniz?

Ankara'da yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle başlattığımız Kent Incek projemiz

Başkent'in en havadar bölgesi Incek'te yaklaşık 54.000 metrekare arsa üzerinde inşa edildi. Projemizin 1. ve 2. Etaplarında oturum başladı, kalan kısmını da 2024 ün 2. Çeyreğinde tamamen tamamlamayı hedefliyoruz.

Kent Incek konut projemizin tamamen tamamlanıp Ankaralıların hizmetine girmesine sayılı günler kaldı. Her biri 600 metrekareye oturan 7 blokta toplam 604 adet konut ürettik. Kent Incek projemiz inşaat kalitesinin yanı sıra peyzajıyla da yaşam alanlarıyla da Ankara'nın örnek projesi oldu çıtamızı Her geçen yıl artırmaya devam ediyoruz.

Soru: İncek'i lokasyon olarak değerlendirir misiniz?

Incek, Ankara'nın en nezih lokasyonlarından biri olacak.

Kent yaşamından daralanlar, şehrin daha uzak noktalarına gidiyor, sessiz ortam arıyor. Artık yoğun iş temposu, 7 gün 24 saate varan çalışma ortamları, insanları bunaltıyor. Büyükşehirde yaşayan çok sayıda kişi nefes almak istiyor. Kent merkezinde trafik kabusu yaşamak istemiyorlar, güvenli ve çocuklarını özgürce yeşil alanlarda yetiştirecekleri mekanlar istiyorlar. İncek muhteşem havası, kargaşadan uzak lokasyonu, muhteşem doğası ile bunların hepsini karşılıyor.