BES’i teminat göster uygun koşulda kredi çek

TÜRKİYESigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenlemenin aynı zamanda ülkenin tasarruf sistemi olarak gördükleri BES'in daha da gelişmesini sağlayacağını, düzenleme sayesinde artık katılımcıların sözleşmelerini sonlandırmak yerine, BES birikimlerini teminat olarak göstererek uygun koşullarla kredi çekebileceklerini bildirdi. Benli, "Böylece sistemden ayrılmadan finansal ihtiyaçlarını karşılayarak başta devlet katkısı olmak üzere sistemin sunduğu birçok avantajdan yararlanmaya devam ederek sistemde daha uzun süre kalacaklar" dedi.