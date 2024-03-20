BES’te katılım 9 milyona yaklaştı

EGM'nin açıkladığı 14 Mart 2024 verilerine göre katılımcı sayısının 8 milyon 890 bin olduğu BES'te toplam fon büyüklüğü ise 816,8 milyar lira oldu. Katılımcı sayısının 7 milyon 299 bin olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü 60,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 14 Mart 2024 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 812,3 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 722 milyar 204 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 94 milyar 556 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 890 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 14 Mart 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 299 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 60,5 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 3 milyon 728 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 10 milyon 804 bin olarak kayıtlara geçti.