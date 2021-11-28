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Giriş Tarihi: 29.11.2021

BES’te toplam fon büyüklüğü 196 milyar lira oldu

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi (EGM) 12 Kasım 2021 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 196 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 172 milyar 685 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 23 milyar 360 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 19 bin kişiye yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 12 Kasım 2021 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 197 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 15 milyar 400 milyon lira oldu. İşveren sayısının 234 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 8 milyon olarak kayıtlara geçti.
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BES’te toplam fon büyüklüğü 196 milyar lira oldu
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