BES’te toplam fon büyüklüğü 238 milyar lira

EMEKLILIK Gözetim Merkezi (EGM) 11 Şubat 2022 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi
'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 238,3 milyar liraya yükseldi. Toplam fon büyüklüğünün 213 milyar 125 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 25 milyar 212 milyon lira oldu. Otomatik Katılım Sistemi
'nin (OKS) 11 Şubat 2022 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 220 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 17,7 milyar lira oldu. İşveren sayısının 236 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 8 milyon 485 bin olarak kayıtlara geçti.