BES’te toplam fon büyüklüğü 336 milyar lira oldu

EMEKLILIK Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 336,4 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 293 milyar 800 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 42 milyar 627 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 687 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) ait verileri de EGM tarafından açıklanan verilere göre katılımcı sayısının 6 milyon 653 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 27,6 milyar lira oldu. Çalışan sayısının 6 milyon 653 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 9 milyon 334 bin olarak kayıtlara geçti.