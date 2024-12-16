Beştepe’de e-ticaret için kritik görüşme

E-ticaret sektöründe olası fiyat artışları ve kayıtdışılığı önlemek için harekete geçen sektör temsilcileri, önerilerini içeren raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. 1 Ocak 2025'te e-ticaret sektöründe devreye girecek olan peşin vergi kesintisi uygulamasının sektöre zarar vereceğini belirten sektör temsilcileri, raporda bu durumdan 420 bin küçük işletmenin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2025'ten sonra firmalara elektronik pazaryerlerindeki mağazalarından yaptıkları her bir satış için e-ticaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapması öngörüldü. Yeni yılda başlaması planlanan yeni sistem ile e-ticaret platformları, satıcılardan peşinen vergi kesintisi yaparak Maliye'ye ödeme gerçekleştirecek.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile biraraya gelerek vergi tevkifatı düzenlemesine ilişkin taleplerini sundu. E-ticaret sektörü temsilcileri düzenlemeye uyum için en erken 1 Ocak 2026 sonrasına ertelenme talep etti. Dosyada ayrıca binde 1 ile binde 5 arasında bir tevkifat oranının, sektörün dengesini ve sürdürülebilirliğini destekleyebileceği, ancak daha yüksek oranların yalnızca sektör üzerinde maliyet baskısı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda fiyat artışlarına, enflasyona ve kayıt dışılığın artmasına yol açabileceğine vurgu yapıldı.