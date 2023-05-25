Beyaz altın unda ihracat rekoru

TürkiyeUn Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton civarında un ihracatı yaptığını söyleyerek, "166 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyoruz. En çok un ihracatı Irak'a yapılıyor. Brezilya'ya bile un satıyoruz" dedi. Tezcan, KKTC'de düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton civarında un ihraç ettiğini söyleyerek, "Bu yıl 3 aylık rakamlarına baktığımızda, geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde. Geçen yıla göre ihracatta bir miktar da artış bekliyoruz. Lojistikte süreçler lehimize gelişiyor. Fiyat anlamında da avantajlı olacağımızı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tezcan, bazı ülkelerin Türk ununa karşı uyguladığı korumacılık önlemleri kapsamında, soruşturma ve davalar açtıkları bilgisini vererek, Endonezya ve Filipinler dahil bu konuda açılan tüm davaları kazandıklarını belirtti. Tezcan, son olarak Madagaskar'da Türk unları aleyhine dava açıldığını söyledi. Yabancı ülkelerin Türkiye'deki tarımsal üretimi çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Tezcan, "Bizi bizden daha iyi tanıyorlar" dedi. Tezcan, stokların yerinde ve yeterli olması haline dünya ile daha rahat pazarlık edebildiklerini de dile getirdi.