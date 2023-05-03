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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Beyaz Bayrak’lı işletmeye artı 1 puan destek primi

‘Beyaz Bayrak’lı işletmeye artı 1 puan destek primi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için düzenlenen törene katıldı. Belirli koşulları sağlayan işletmelere Beyaz Bayrak verileceğini bildiren Bilgin, "Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. İşkur projelerinden öncelikle onlar faydalanacak. İhracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak. Sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz" diye konuştu.

20 ŞİRKETE VERİLDİ
İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için; kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması koşullarına sahip olması gerekiyor. Beyaz Bayrak Ödülleri 20 şirkete verildi.
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‘Beyaz Bayrak’lı işletmeye artı 1 puan destek primi
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