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Giriş Tarihi: 30.5.2024

Beyaz ette 4 firmaya 1.2 milyar ceza

Beyaz ette 4 firmaya 1.2 milyar ceza
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik soruşturmada uzlaşma başvurusu sonucunda 4 firmaya, 1.2 milyar lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Beyaz ve kırmızı et piyasalarını aralıksız çalışıyoruz diyen Küle, "Rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ağır idari para cezaları uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu. Küle, şöyle devam etti: "Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, Lezita, As Ofis, Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç ünvanlı 10 teşebbüs hakkında olanı. Lezita hakkında ayrıca satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük."
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Beyaz ette 4 firmaya 1.2 milyar ceza
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