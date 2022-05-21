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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Beykoz’un çiftçileri İstanbullularla buluşuyor

Beykoz’un çiftçileri İstanbullularla buluşuyor
Beykoz Belediyesi, tarımda atağa geçti. Bu kapsamda yaptığı çalışmaları "Beykoz'da Kent Tarımı Toplu Açılış Töreni" ile duyuran Beykoz Belediyesi, çiftçiyi destekleyerek tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, üretimi desteklemek ve artırmak için 'Alım Garantili Tarım Projesi'ni başlattıklarını söyledi. Uzun süredir tarımı destekler projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Aydın, "Bu kapsamda Beykoz markalı ürünlerin sunulduğu Beytaş Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi'ni açtık. Aracısız alışveriş modeli olan Beykoz köy pazarını kurduk. Tarımın geleceğini şekillendirmek için Beykoz Üniversitesi ile Çubuklu Topraksız Tarım ve Ar-Ge Serası'nı açtık. Sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak için Permatürk ile Beykoz Ekolojik Park'ı kurduk. Çiftçimize ücretsiz tohum ve fide desteği sağlayacağımız Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serası'nı Mart 2022'de hizmete aldık" dedi. Tohum ve fide konusunda çiftçilere destek olmayı amaçlayan Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serası'nı da hizmete açtı. 16 bin 40 metrekarede, üretim alanları oluşturan belediye, ilk etapta bir milyon mevsimlik fide üreterek çiftçilere dağıtacak.

200 TON MEYVE-SEBZE ALINDI
Alım Garantili Tarım Sözleşmesi projesiyle de Beykoz Belediyesi, alım garantisi verdiği çiftçinin mahsulü olgunlaştığında satamazsa alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bugüne kadar 46 çiftçi ile sözleşme imzalandı. 200 ton sebze-meyve, 61 bin yumurta ve 4 bin litre süt alındı.

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Beykoz’un çiftçileri İstanbullularla buluşuyor
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