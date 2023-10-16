Beyoğlu Kültür Yolu Festivali binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçen yıl 5 ayrı şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 kenti binlerce etkinlikle kültür ve sanatın odağına dönüştürüyor.

İLGİ ÇEKEN SERGİLER

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden opera ve baleye, söyleşilerden atölye çalışmalarına, çocuklara özel aktivitelerden gastronomiye kadar binin üzerinde etkinlik düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği festival boyunca, İstanbul Sinema Müzesi'nde "Star Wars Fan" sergisi, Grand Pera Cercle D'Orient'de "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi ve Meşher Sanat Galerisi'nde "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi düzenlendi. Şehrin Festivali; "212 Photography İstanbul" sergisi, St. Benoit Kilisesinde "Evrenin Sessiz Gösterisi" sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Nıck Brandt, The Day May Break" sergisi ile katılımcılara program ve mekan olarak kapsamlı bir keşif rotası sundu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yine AKM'de gerçekleştirilen "Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak", "Andy Warhol Pop Art İstanbul" ve "Balkan Naci İslimyeli" sergileri, sanatseverlerin büyük beğenisiyle karşılandı. İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde Artı700, Hat ve Kaligrafik Eğilimler, Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu sergileri İstanbullular ile buluştu.

GELENEKSEL EL SANATLARI

Rami Kütüphanesi de Anadolu Arifleri ve Alimleri Yazma Eser Sergisi, "Geleneği Korumak" Ebru, Minyatür, Hüsn'i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

DÜNYANIN VE TÜRKİYE'NİN ÜNLÜ SESLERİ İSTANBUL'DAYDI

240 yıllık tarihe sahip Rus Mariinsky Orkestrası, Şef Valery Gergiev yönetiminde sahne aldı. Kuzey Afrika'nın özgün sesi Tunuslu Emel Mathlouthi, "Afrika'nın Divası" Beninli Anqelique Kidjo'nun da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı ünlü isimlerin konserleri, İstanbullular tarafından ilgiyle takip edildi.

OPERA VE BALE

İstanbul, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestralarının önemli eserleri sahnelediği festivalde, Ozan Neşet Ertaş'ın eserleri de senfoni orkestrası eşliğinde seslendirildi.

İSTANBULLULAR AKM'YE AKIN ETTİ

Festival finalinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle İstanbullular, AKM'ye ve Galataport'a akın etti. AKM'de Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları" etkinliğine katılan İnci Peşkircioğlu, "Hafta için okul olduğu için hafta sonları ayırabiliyoruz. Refik Anadol'u yakaladık. Çok mutluyuz. Çocukların yaratıcılıklarını çok destekliyor. Bugünü burada tamamlayacağız. Büyükşehirlerde yaşayanların bu tür sosyal aktivitelere, ruhlarının beslenmesine çok ihtiyaçları var. Özellikle de ücretsiz olanlar artırılmalı ve burada olduğu gibi şehrin dört bir yanında olmalı." dedi.

MODERN SANATIN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİ

Festival yabancı turistlerin de beğenisini kazandı. "Andy Warhol- İstanbul" sergisini ziyaret eden Sergei Zubkov, daha önce sanatçının orijinal eserlerini görme şansı bulamadığını ifade ederek modern sanatın önemli örneklerini sergide gördüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

"GURUR DUYDUM"

Londra'da yaşayan Aydın Murat Özçelik, "Arkadaşımla kahve için buluşmuştuk ama o beni buraya yönlendirdi. Londra'da böyle etkinliklere alışığım ama okuduğum İstanbul'da böyle bir etkinlikle karşılaşmak, İstanbul'a yaraşır sanat etkinliklerinin içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkürler. Gurur duydum" ifadelerini kullandı.

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ TÜRKİYE

Festival ziyaretçilerinden Feride Erbaş, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalini takip ettiğini kaydederek "Bizim kültürel zenginliğimiz, dünyada bir numara olabilecek bir durumda. Çünkü birçok medeniyetin beşiği Türkiye. Aslında daha fazla etkinlikle daha yaygın yapılması lazım" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

Kızı Zeynep ile birlikte ebru atölyesine katılan Özlem Günay, "Geçen sene de gelmiştik. Çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Kızım, ebruyu çok seviyor" derken kızı Zeynep de "Bence ebru atölyesi çok güzel. Sanatla uğraşmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımın da gelmesini isterdim" sözleriyle duygularını ifade etti.

GENÇLER İÇİN BİR FIRSAT

AKM'deki etkinliklere katılan Eda Aycan, "İnsanların sanatla iç içe olabilmesi ve bazı etkinliklerin ücretsiz sunulabilmesi de çok güzel. Gençler için bir fırsat oluyor" değerlendirmesini yaparken öğrenci Mina Tezer, "Etkinliklere rağbet olması çok iyi. Daha önce burada gerçekleşen birkaç etkinliğe bilet almak istediğimde alamadım." dedi. Ailesiyle birlikte etkinlikleri takip eden Arif Boztepe de "Açık hava tiyatrosunu izledik. Çocuklar için etkinliklere baktık. Sergileri gezdik. Buradan Galataport'a ineceğiz. Konsere de katılacağız" diye konuştu.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FESTİVALLERDEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılından bu yana dünyanın en büyük ölçekli kültür ve sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştiriyor. Festivaller ile Türkiye'nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlayan bakanlık, şehirlerin marka değerine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin önemli şehirlerini merkeze alan festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor

11 İLDE DÜZENLENİYOR

2021'in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022'de İstanbul ile birlikte Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene 11 aynı ilde düzenleniyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller bu sene İstanbul'un yanı sıra Gaziantep, Ankara, Konya, Çanakkale, Nevşehir, Trabzon ve Erzurum'da sona erdi.

SIRADA İZMİR VE ANTALYA VAR

14 Ekim'de başlayan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 22 Ekim'e kadar devam edecek. 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4-12 Kasım 2023 tarihleri arasında da Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.

4 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK

Tamamlandığında yaklaşık 100 günü bulacak festivaller kapsamında 500'den fazla mekan kullanılacak. 30 bine yakın sanatçı festivallere iştirak edecek. Toplamda 4 binden fazla etkinlik düzenlenecek.