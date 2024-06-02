Bilgi ve iletişimden istihdam rekoru

Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısı mart itibarıyla, yıllık bazda yüzde 2 artarak yaklaşık 290 bin 911'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı mart ayında 15 milyon 225 bin 128 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu istihdam geçen yılın aynı döneminde 14 milyon 839 bin 534 seviyesindeydi. Ülkede ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısının son aylarda düzenli olarak arttığı gözlemlendi. Geçen yılı 289 bin 599 kişilik istihdamla kapatan sektör, bu yılın ilk ayında 290 bin 165 kişilik istihdama ulaştı.Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, teknoloji ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde olmasının önemine dikkati çekti. Teknolojik gelişmelere verilen önemin, ekonomi başta olmak üzere, birçok alanda verimlilik artışını sağladığını ifade eden Demirkol, "Bilgi ve iletişim sektöründeki istihdam artışı ülke ekonomisi için önemli. Gelecek dönemde de, artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sektördeki istihdamın artmasını bekliyorum" dedi. Demirkol Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkmasını kolaylaştıracak dijital dönüşüm ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü için sektörün daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Mevcut fon ve ekosistem desteğinin artırılması gerektiğini söyleyen Demirkol, "Yazılım ve kodlama gibi derslerin de eğitim müfredatında olması gerekiyor" diye konuştu.