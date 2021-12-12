Bilgin: Asgari ücret bayram havası estirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, yapılacak asgari ücret artışının bayram havası estireceğini söyledi. Bakanlığının TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, şu açıklamayı yaptı: "Biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran ise 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz etti. Biz ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır, bunu şimdiden müjdelemek isterim." Bakan Bilgin, emekli aylıklarının düzeltilmesine yönelik de bir çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Emekli gelirleri ile ilgili onların düzeltilmesi ile ilgili bir çalışmamız var" dedi. 3600 ek gösterge konusunun önümüzdeki yıl çözüleceğini belirten Bakan Bilgin, "3600 gösterge sonrası sözleşmeli personel meselesini çözeceğiz, karara bağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.