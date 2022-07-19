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Haberler Ekonomi Haberleri Bilim insanları buğday türlerini iklime adapte edecek
Giriş Tarihi: 20.7.2022

Bilim insanları buğday türlerini iklime adapte edecek

Bilim insanları buğday türlerini iklime adapte edecek
TÜRK bilim insanları, yerli üretimde devrim olarak nitelendirilebilecek hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğday türleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sivas'taki çalışmalarda bin 500 farklı çeşidin adaptasyonu için 2 bin 500 tür üzerinde denemeler yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi artırmak, hastalıklara dayanımı artırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.

TARLA GÜNLERİ
Yöre çiftçilerin yetiştirdiği 7-8 çeşidin olduğuna dikkat çeken Karaköy, "Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız. Hasat sonunda bir sonraki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız" diye konuştu.
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Bilim insanları buğday türlerini iklime adapte edecek
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