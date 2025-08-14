Bilişim sektörünün öncü isimlerden Reha Emekli, Bilişim 500 Ödülleri’nde “35 Yıl Emek Ödülü” aldı

Bilişim sektöründe 39 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren isimlerden Reha Emekli, Bilişim 500 Ödülleri'nde "35 Yıl Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye'nin yenilikçi yazılım şirketlerinden RoofStacks'in RoofMoney ve RoofRetail dikeyleri başta olmak üzere grubun teknoloji ve iş geliştirme süreçlerine öncülük eden Reha Emekli, ''Bakış Açını Değiştir" mottosuyla Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde, sektörün öncü isimleriyle bir araya gelerek bu anlamlı ödüle layık görüldü.

35 yılı aşkın süredir bilişim sektörüne değerli katkılar sunan Reha Emekli, aldığı ödül sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bilişim sektöründe uzun yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de globalde farklı görevlerde bulunmak büyük bir keyifti. RoofStacks'te bu birikimi geleceğin teknolojilerine aktarmaktan ve ekosisteme katkı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Dijitalleşme benim için sadece bir trend değil; sürdürülebilir kalkınmanın en temel yapı taşı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna aktif katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlamlı ödüle layık görülmek ise yolculuğumuzun en gurur verici anlarından biri oldu.''

Kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de globalde finans, kamu, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında önemli görevler üstlenen Emekli, özellikle dijital dönüşüm projelerindeki liderliği ve yenilikçi vizyonuyla tanınıyor.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam eden Reha Emekli, yalnızca bugünün değil, geleceğin dijital ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi projelerle, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"