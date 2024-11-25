Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bin kuyumcuya altın kotasında kolaylık
Giriş Tarihi: 26.11.2024

Bin kuyumcuya altın kotasında kolaylık

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Bin kuyumcuya altın kotasında kolaylık
Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), altın ithalatında kota uygulamasının kaldırılmasını görüşmek üzere Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar ile Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede hükümet temsilcileri altın ithalatının cari açığı artırdığını vurgularken, sektör temsilcileri ise altında kotanın kaldırılması ile ancak sektörün önünün açılabileceğini söyledi. Sektör temsilcileri bin kuyumcu atölyesine kota uygulamasında kolaylık sağlanması için söz aldıklarını ifade etti. MİB Başkanvekili Ayhan Güner, "Bir ülke ne kadar çok altını varsa o kadar güçlüdür" dedi. MİB Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise "Kota uygulamasında büyüklerin prosedürleri yerine getirebildiklerini ancak bine yakın küçük kuyumcu atölyesinin bu yükümlülükleri yerine getiremediğini anlattık. Bu bin atölyeye altına erişimin sağlanmasını istedik. Bakan yardımcıları bu konuya çalışacaklarına söz verdiler" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bin kuyumcuya altın kotasında kolaylık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA