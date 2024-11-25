Bin kuyumcuya altın kotasında kolaylık

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), altın ithalatında kota uygulamasının kaldırılmasını görüşmek üzere Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar ile Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede hükümet temsilcileri altın ithalatının cari açığı artırdığını vurgularken, sektör temsilcileri ise altında kotanın kaldırılması ile ancak sektörün önünün açılabileceğini söyledi. Sektör temsilcileri bin kuyumcu atölyesine kota uygulamasında kolaylık sağlanması için söz aldıklarını ifade etti. MİB Başkanvekili Ayhan Güner, "Bir ülke ne kadar çok altını varsa o kadar güçlüdür" dedi. MİB Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise "Kota uygulamasında büyüklerin prosedürleri yerine getirebildiklerini ancak bine yakın küçük kuyumcu atölyesinin bu yükümlülükleri yerine getiremediğini anlattık. Bu bin atölyeye altına erişimin sağlanmasını istedik. Bakan yardımcıları bu konuya çalışacaklarına söz verdiler" dedi.