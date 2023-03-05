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Giriş Tarihi: 5.3.2023 14:31

Binaları için numaralarını bıraktılar: Bakanlık irtibata geçiyor

Hatay'da depremde ağır hasar alan birçok binanın duvarına, ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü.

DHA
Binaları için numaralarını bıraktılar: Bakanlık irtibata geçiyor

Hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ulaşamadıkları ve acil yıkılacak binaların duvarlarına imzalı bildirim tutanağı asıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA ULAŞILAMAYAN EV SAHİPLERİ

Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne gibi depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bakanlık teknik ekipleri, Deprem bölgesinde hasar durumuna göre acil yıktırılacak binaları da belirliyor. Bu kapsamda ev sahiplerine ulaşılamayan binalarla ilgili yıkım kararı binaların üzerine asılıyor.

ACİL YIKTIRILACAK STATÜSÜNDEKİ BİNALAR

Deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve 'Yıktırılacak Bina (Acil Yıktırılacak)' statüsünde olan binalarla ilgili ev sahiplerine ulaşılamayan binalara asılan 'Acil Yıktırılacak Bina İlanen Bildiri Tutanağı' ile bildirimde bulunuluyor. Tutanaklarda, binanın acil yıktırılacak, ağır hasarlı olması nedeniyle girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısı da yer alıyor.

KENDİLERİNE ULAŞILMASI ADINA EVLERİNİN DUVARLARINA CEP TELEFONLARINI YAZDILAR

Öte yandan kentte birçok ağır hasarlı ve yıkımı yapılacak binanın duvarlarında ise ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü. Deprem sonrası diğer kentlere gitmiş veya Hatay'daki çadır/konteyner kentlere yerleştirildiği için ağır hasar alan evinden uzaklaşan birçok depremzede, yıkım veya gerek duyulan resmi işlemler açısından kendilerine ulaşılması adına evlerinin duvarlarına cep telefonlarını yazdı.

BİNALARDAKİ KIRMIZI RENK

Özellikle Antakya'da ağır hasarlı birçok binanın duvarında bu şekilde telefon numaralarını görmek mümkün. Yıkım kararı verilen binalarda kırmızı renkte çarpı işaretleri de bulunuyor.

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Binaları için numaralarını bıraktılar: Bakanlık irtibata geçiyor
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