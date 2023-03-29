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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Binance’ten 2 milyar dolar kaçtı

Binance’ten 2 milyar dolar kaçtı
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan dava ile sarsılan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten 2 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Davada CEO Changpeng Zhao ve yöneticiler sanık olarak tanımlandı. ABD'li düzenleyicinin dava hamlesi sonrasında 63 milyar doların üzerinde varlık tutan Binance'ten çıkışlar görülüyor. CEO'su Changpeng Zao, davayı "Beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan" bir gelişme olarak nitelendirdi ve iddiaların çoğuna katılmadığını söyledi. Dava, ABD'li müşterilerin erişmelerine izin verilmemesi gereken riskli offshore kripto türevlerine erişim imkânını bitirecek. Binance daha önce de çok ciddi para çıkışlarını yaşamış ancak borsa üzerinde çok ciddi etkisi olmamıştı.
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