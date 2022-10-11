Binlerce işçiye kadro, iş ve kıdem garantisi

Hükümet, öğretmen, sağlık personeli, din görevlilerinin de yer aldığı 550 bin sözleşmelinin kadroya alınmasını sağlayacak çalışmayı tamamlarken, kamuda sözleşme türleri tek tipe iniyor. Artık sözleşmeli işçilerin de iş güvencesi olacak, kamu görevlilerinin bütün hakları verilecek, kadro tahsis edilecek. Çalışma süreleri 10 aydan 12 aya çıkarılan geçici işçiler kıdem hakkı da kazanacak, Kamu İktisadi Teşebbüsü kurumlarda çalışan 90 bin taşeron da kadroya alınacak. Sözleşmelilere kadro, işçilere yönelik düzenlemeleri içeren çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra binlerce çalışanın özlük hakları iyileştirilecek. Sadece sözleşmeliler değil, geçici ve mevsimlik işçilerin de yüzü gülecek. Kamuda yılda 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bin işçinin kurumlarda çalışma süresi 1 yıla çıkartılıyor. Böylece geçici işçiler de kıdem tazminatına hak kazanacak. Dönemsel olarak çalışan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl boşta kalmaması, çalışma sürelerinin uzatılması için de düzenleme yapılıyor. Mevsimlik işçi çalıştıran kurumlar işi yeni taşerona vermeyecek, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilerle çalışmaya devam edecek. Kamuda, nükleer enerji, teknoloji gibi sektörlerdeki gelişimler dikkate alınarak oluşan yeni piyasa koşullarına göre yapılanmaya gidilecek.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mevsimlik işçiler belli dönemsel olarak çalışıyorlar, ihtiyaç duyulduğu zaman kuruluşlar onları çağırıyor. Çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkân sağlayacağız, bir bağlantısı ve mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması, onu da kapsayan bir çalışma yapıyoruz" dedi.