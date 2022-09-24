Binlerce kişi bu haberi bekliyor! Staj yapana emeklilik müjdesi...

STAJDA SAĞLIK SİGORTASI YAPILIYOR AMA EMEKLİLİK SİGORTASI YAPILMIYOR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in staj sigortasıyla ilgili yaptığı son açıklamalar milyonlarca kişiyi emeklilik konusunda umutlandırdı. Bilgin bir soru üzerine "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur" dedi.