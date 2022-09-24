Binlerce kişi bu haberi bekliyor! Staj yapana emeklilik müjdesi...

STAJDA SAĞLIK SİGORTASI YAPILIYOR AMA EMEKLİLİK SİGORTASI YAPILMIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in staj sigortasıyla ilgili yaptığı son açıklamalar milyonlarca kişiyi emeklilik konusunda umutlandırdı. Bilgin bir soru üzerine "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur" dedi.
İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNDE..
Bakan Bilgin'in bu açıklaması, 'Acaba çıraklık ve staj döneminde ödenen primler emeklilikte sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi?' sorusunu akıllara getirdi. Zaten çırak veya staj sigortası olanlar bir hizmet dökümü aldıklarında ilk işe giriş tarihinde çırak veya staj başlangıç tarihi yer alıyor. Bu da kafaları karıştıran bir durumdu. Ancak çırak veya staj sigortasında kişileri emekli eden ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan 'malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına' prim ödenmediğinden emeklilik açısından, çırak veya staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.
KAZA VE HASTALIKLAR İÇİN
Çıraklık veya stajyerlik süresince çırak veya stajyer adına işveren, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına, yani iş kazası-meslek hastalığı ve analık sigortasına prim ödüyor. Bu primin ödenme amacı, staj yapılan dönemde çırakların ve stajyerin iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalması riskine karşılık bu sigorta kollarından sağlanan yardımlardan faydalanması, bir başka ifadeyle stajyeri koruma altına almaktır.
KIDEMDE DE HESAPLANMIYOR
Posta'nın haberine göre; çıraklık veya staj döneminin emeklilik konusunda dikkate alınmamasının nedeni, çıraklık veya staj süresince çırak ve stajyer adına malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortalarına, yani uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş olması. Çıraklıkta ve stajda emeklilik için prim ödenmediğinden bu dönem emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Bu dönemler emeklilik için dikkate alınmadığından hem kişinin emekli olacağı tarih uzuyor hem de kıdem tazminatı alarak işten ayrılma şartları ağırlaşıyor. Örneğin; sigorta başlangıç tarihine göre bazı sigortalılar '3600, 4500 ve 7000 gün prim şartı'yla işten ayrılıp kıdem tazminatı alması da mümkün olmuyor.
DOĞUM YAPAN KADINLARA BORÇLANMA VAR
Staj başlangıç tarihi emeklilik primi ve yaş hesabında dikkate alınmıyor ancak kadın sigortalılar staj sonrası doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece, stajdan sonra doğum yapan kadınların sigortalılık süresini geri çekmesi mümkün hale geliyor. Doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihini geri çekebilen kadınlar, böylece daha erken emekli olabiliyor. Bu durum bütün sigortalılar için geçerli değil.
SİGORTA AYNI NUMARA ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR
Çırak veya staj girişinin emeklilikte dikkate alındığı algısını uyandıran diğer bir konu da çıraklık veya staj yapan sigortalıların sigorta kartlarındaki numaranın, daha sonra SSK'lı başlanan işte aynı şekilde kullanılmaya devam edilmesi. Yani primler alınan bu numara üzerinden yatıyor, bir kişiye iki farklı numara verilmiyor. Bu durumdaki kişilerde çırak veya staj girişinin emeklilikte dikkate alındığı algısı oluşuyor. Ama bu, çırak veya stajın emeklilikte dikkate alındığı anlamına gelmiyor.
KANUN TEKLİFİ DE VERİLMİŞTİ
Geçmiş dönemlerde bazı milletvekilleri tarafından çırak veya staj döneminde ödenen sigorta primlerinin ilk sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınması ve emeklilik yaşının öne çekilmesi yönünde kanun teklifleri verilmişti. Fakat bu tekliflerinin hiçbirisi kanunlaşmadı. Şimdi EYT düzenlemesi kapsamında çırak veya staj başlangıç tarihlerinin emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmesiyle ilgili bir düzenleme yapılabileceği ifade ediliyor.
Bu gerçekleşirse milyonlarca kişinin sigorta başlangıç tarihi öne çekileceğinden erken emeklilik yolu da açılacak. Emekliliği yaklaşan birçok sigortalının 1999'dan önce staj ve çırak sigortası bulunuyor. Sırf çırak ve staj sigortası emekli başlangıcı sayılmadığından EYT haklarından yararlanamayacak kişiler de belki de bu yolla EYT kapsamında değerlendirilip emekli olabilecek. Tüm merak edilen detaylar aralıkta Meclis'e gelecek EYT düzenlemesiyle netleşecek.