Binlerce kişi SGK’ya koştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Binlerce kişi Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına akın etti. Emeklilik işlemlerini başlatan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşlemlerini yaptıran Vedat Bali, "Başvurusunu yaptım. Buradan aldığım yazıyı işyerime vereceğim ve işten ayrılacağım" dedi. Emeklilik işlemleri için SGK binasına gelen 48 yaşındaki Kamil Peker, "Cumhurbaşkanımız onayladı ve işi bitirdi. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. Mustafa Öztürk, "Ben normalde 55 yaşında emekli olacaktım. EYT düzenlemesiyle 46 yaşında emekli oldum. Kendi adıma mutluyum ve heyecanlıyım ama devlete de bir yük binecek.Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Sırada bekleyen vatandaşlar; "Emekli olmak için sabahın erken saatinde geldik. Başvurumuzu yapacağız. Yıllarca çalıştık şimdi emekli olmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu çok güzel bir duygu, EYT'lilerin bu önemli sorunu çözüldüğü için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler. Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim" ifadesini kullandı.Nevşehirli vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren SGK il müdürlüğünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Nevşehirli esnaf Ali Akarsu, "Sağ olsun hükümetimiz bize bu imkânı sağladı. Bu kadar sıkıntılı bir sürede EYT yasasının çıkacağını hiç düşünmüyordum. Her şeye rağmen hükümetimiz bu yasayı çıkartarak milyonların sorununu çözmüş oldu. Yine AK Parti verdiği sözü tuttu ve milyonları ilgilendiren yasayı çıkarttı. Milletimize hayırlı olsun" dedi.